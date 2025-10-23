Confindustria, il roadshow. AI, che sfida per le imprese: "Opportunità di crescita"

Domani alle 14.30 alle Officine Credem, al Parco Innovazione delle Ex Reggiane, Confindustria Reggio Emilia ospita la prima tappa del roadshow ‘AI per le Pmi: innovazione, opportunità e crescita’, il tour nazionale promosso da Confindustria Innovation Hub in collaborazione con i Digital Innovation Hub del sistema confindustriale, per portare l’Intelligenza Artificiale dentro le imprese italiane in modo concreto, accessibile e operativo. Dopo i saluti di apertura di Flavio Codeluppi, presidente del Club Digitale, si alterneranno interventi di esperti e testimonianze aziendali: Silvio La Torre (Confindustria) parlerà di normativa e casi d’uso concreti dell’AI; Federica Mori (DIH Emilia-Romagna) e Manuel Astuto (DIH Lombardia) presenteranno l’assessment ’Data Readiness Towards AI’; Marta Carboni (Head of Innovation & Business Development IFAB) interverrà sul tema ’AI Factory’: soluzioni e piattaforme per la trasformazione digitale delle Pmi’; infine, Barbara Carfagna (Giornalista Rai e docente universitaria), Andrea Galanti (Presidente Methodo Chemicals), Valerio Crema (Ad Mixer Compounds) e Stefano Da Empoli (Presidente I-Com e docente universitario) si confronteranno su come l’AI può cambiare il business e la società, portando anche esperienze e risultati tangibili. A moderare il confronto sarà Luca Orlando, giornalista de Il Sole 24 Ore.

"Siamo molto contenti di poter accogliere nella nostra città la tappa inaugurale di questo percorso proposto dal sistema Confindustria – afferma Flavio Codeluppi – Sarà l’occasione per conoscere da vicino i risultati che può dare l’Intelligenza Artificiale, grazie al Report che racchiude oltre 240 casi di applicazione dell’AI ai vari settori e processi aziendali e alle testimonianze concrete delle imprese, anche nel nostro territorio. Avremo poi l’opportunità di conoscere i servizi per le imprese della nuova AI Factory nazionale, che ha sede a Bologna, e di approfondire come funziona il nuovo assessment Data Readiness Towards AI, parte integrante del progetto ConfINHub".