Conflitti mondiali visti da vicino: l’incontro con Emergency in Comune

Incontro con Emergency nella sala del consiglio comunale di Scandiano. Ieri mattina il Comune ha ospitato Sauro Forni, coordinatore infermieristico di Emergency, nell’ambito delle iniziative promosse dal Tavolo della Pace del Comune di Scandiano. "Forni ha raccontato l’impegno quotidiano dell’organizzazione nei contesti di conflitto, reso possibile dall’attestato di neutralità riconosciuto a Emergency, che ne fa spesso l’ultima frontiera dell’assistenza sanitaria – spiegano dal Comune –. Dall’Ucraina alla Palestina, dal Sudan al nostro Paese, dove anche la medicina di base affronta difficoltà, l’azione di Emergency continua a portare cura, dignità e speranza". Forni è stato intervistato dal giornalista Saverio Migliari.

Durante l’incontro, Forni ha presentato la campagna nazionale ‘R1pud1a’ promossa da Emergency per riaffermare il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione italiana: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". La campagna ha già visto l’adesione di oltre 300 Comuni e 500 scuole in tutta Italia. In via Garibaldi 7A è stata inaugurata la mostra fotografica ‘Witness to Genocide-Testimone di genocidio’ del fotoreporter palestinese Mohammed Zaanoun. In parallelo è stata inaugurata la mostra ‘Un poster per la pace’ a cura degli studenti della scuola Boiardo.

