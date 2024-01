"Conflitto Agenzia della Mobilità. Le istituzioni prendano posizione"

Perché l’Agenzia della Mobilità non parla dei problemi del trasporto pubblico sul territorio gestito da Seta? Se lo è chiesto il segretario generale della Cisl emiliana, Rosamaria Papaleo. E questa domanda viene ribadita in modo chiaro pure da Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Reggio Emilia.

"La Papaleo – sostiene il numero uno di FdI reggiano – si chiede giustamente perché l’Agenzia della Mobilità non parla sulla questione e perché non pubblica gli eventuali procedimenti aperti su Seta dopo quanto successo negli ultimi mesi. La risposta, visto che non arriverà, la diamo noi. Si fa forse peccato a pensare che Cecilia Rossi, direttrice dell’Agenzia locale per la mobilità (che, ricordiamo, è detenuta al 38,55% dal Comune di Reggio Emilia, per il 28,62% dalla Provincia e che tra i suoi compiti avrebbe "il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e l’effettuazione del servizio da parte dei soggetti gestori") abbia qualche riserva a prendere decisioni forti su Seta, dove il marito, Simone Aristarchi, già dipendente del Comune di Correggio, è responsabile di stabilimento a Reggio Emilia?" E aggiunge Aragona: "Diceva qualcuno che a pensare male si fa peccato. Ma ci si prende spesso. Se questa è la situazione, in attesa di eventuali smentite, ci attendiamo una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni cittadine su quella che appare quantomeno come una forte questione etica e di opportunità. Il tutto mentre il servizio di trasporto pubblico sta collassando sulla pelle dei cittadini".

"Noi gestiamo un contratto di servizio e i miei rapporti e confronti sono con l’ingegner Lazzarini, responsabile di esercizio di Seta in tutti e tre i bacini", si è limitata a commentare ieri Cecilia Rossi sul punto.