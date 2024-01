"Conflitto d’interesse". Rossi respinge le accuse

"Saranno il Consiglio comunale di Reggio oppure l’Anac a valutare la mia posizione. Non ho rapporti di lavoro diretti con mio marito, mi interfaccio con il direttore d’esercizio di Seta Giovanni Lazzarini. Le mie funzioni non riguardano il controllo dell’attività di quanto fa in Seta mio marito Simone Aristarchi", vice-direttore di esercizio. Così la direttrice dell’Agenzia Mobilità di Reggio Cinzia Rossi dopo che Fratelli d’Italia, con un’interrogazione, ha messo in luce la possibile incompatibilità di ruoli della coppia, ed in particolare di Rossi che dipende da un soggetto pubblico le cui quote sono detenute per il 28,62% dalla Provincia, il 38,55% dal Comune di Reggio, ed in percentuali minori dagli altri Comuni reggiani. "Appare quantomeno come una forte questione etica e di opportunità - scrive Aragona -. Il tutto mentre il servizio di trasporto pubblico sta collassando sulla pelle dei cittadini". Aristarchi arriva in Seta nel maggio 2016 come "Responsabile di stabilimento" di Reggio; dal luglio 2017 ottiene anche il ruolo ’Vice-direttore di esercizio’ di Reggio e, dall’agosto 2019, anche quello di ’Responsabile manutenzione’. In Seta suo pari vi sono un dirigente a Modena e uno a Piacenza; sopra di loro ci sono il direttore di esercizio e manutenzione Giovanni Lazzarini; l’ad; il presidente e il Cda. E l’Agenzia? I soci, in presenza di un amministratore, possono decidere di non nominare un direttore. Qualora si optasse per ingaggiarlo, si può selezionare un dipendente della Am con elevata esperienza (come è stato per Rossi), o svolgere una selezione pubblica. Il direttore tra le altre cose "effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull’effettuazione del servizio da parte del/dei soggetti gestori" ad esempio di Seta. "Il conflitto di interesse si verifica tutte le volte che un interesse diverso … si presenta come capace di influenzare l’agire del soggetto". Secondo la Scuola superiore della P.A. locale (Sspal), vi è un Cdi attuale o reale, uno potenziale, e poi un Cdi percepito: "Quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l’interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura. Nel conflitto apparente la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario". Ogni anno i dirigenti pubblici devono presentare un’auto-dichiarazione di assenza di Cdi. Abbiamo chiesto a Rossi se la presenti, ha risposto: "Non vi è alcun interferenza tra il mio ruolo e quello di mio marito. Mi occupo di controllare cose diverse da quelle che lui fa". Il 14 dicembre 2023 nella sede dello Spsal-Ausl, l’Ispettorato del lavoro ha convocato Seta dopo che i sindacati avevano chiesto di conoscere le ore di straordinario degli autisti: al tavolo erano presenti le organizzazioni sindacali, Rossi per conto dell’Agenzia e, per Seta, il direttore Lazzarini, il vice direttore Aristalchi e Costanza Riva (Direzione Risorse Umane). L’invito da parte dell’Ispettorato era stat inoltrato via pec ai sindacati, ad Aristarchi per Seta e a Rossi per l’Agenzia. Quest’ultima ci dice che era lì per ascoltare "su indicazione dell’amministratore".