Conflitto d’interessi, il Pd difende Corradi:: "Squallide insinuazioni"

Il Pd di Bagnolo esprime "vicinanza all’assessore Davide Corradi (foto) dopo gli attacchi dell’ex sindaco Gianluca Paoli e del gruppo Bagnolo Viva".

"Ci pare evidente come l’opposizione, trovandosi senza argomenti e ancora traumatizzata dalla sconfitta elettorale – dicono dal Pd bagnolese – preferisca agire colpendo le persone in modo pregiudiziale. Siamo assolutamente tranquilli e soddisfatti della scelta compiuta dal sindaco e ribadiamo che non esiste alcun conflitto di interesse nella nomina di Corradi ad assessore, che è stata fatta nel pieno rispetto della legge, delle regole democratiche e nel solo interesse della comunità. Le insinuazioni di Paoli sono a dir poco squallide e vergognose".

Controreplica l’ex sindaco Paoli: "La nomina di Corradi è e resta inopportuna dal momento che mina l’imparzialità di tutta la giunta comunale, perchè non ci crede nessuno che gli altri assessori e il sindaco decideranno diversamente da quello che proporrà Corradi su Acer. A Bagnolo abbiamo avuti esempi clamorosi di assessori che, da assunti in Acer, facevano votare in giunta degli atti di spesa che poi lasciavano l’amaro in bocca".