Confrontarsi con la Grande Storia

Proseguono le rappresentazioni de "La pietra", alle Officine Creative Reggiane di via Flavio Gioia (ingresso da via Tonale) a Reggio, in scena stasera, domani e sabato alle 21 e domenica alle 19, con la regia di Manuel Renga. Con Ludovica Baiardi, Maria Canal, Luca Cattani, Cecilia Di Donato, Sara Dho, Elisabetta Torlasco, per una produzione del Centro teatrale MaMiMò. Lo spettacolo di Marius von Mayenburg segue le vite degli abitanti di una casa di Dresda, che devono confrontarsi con la propria identità e allo stesso tempo la Grande Storia che viene liberamente reinterpretata. Quando la casa passa da un proprietario all’altro e da una generazione all’altra, i segreti sepolti nel giardino vengono inesorabilmente a galla. Una giovane coppia tedesca acquista una casa da una famiglia ebrea a Dresda, in Germania. E inizia il mito.