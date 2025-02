Confronto Comune-cittadini

Tappa a Tagliata di Guastalla, nella sede del locale Gruppo sportivo, per gli incontri con i cittadini promossi dall’amministrazione comunale, con sindaco e assessori che invitano i residenti a partecipare alla vita comunitaria con proposte, idee, confronti. Oggi dalle 17,30 la giunta riceve i cittadini per ascoltare problematiche soluzioni E’ possibile prenotarsi al telefono 0522-839711 oppure tramite il link https://www.comune.guastalla.re.it/giuntanellefrazioni/. I prossimi appuntamenti il 25 marzo alla scuola di musica di Pieve e il 29 aprile al circolo di via Mulino a San Girolamo.