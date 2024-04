Confronto in zona stazione. Cinque ricette dei candidati

Sicurezza e proposte per il quartiere stazione sono state il banco di prova nel primo attesissimo confronto tra i candidati a sindaco, promosso dal Cres (Comitato Reggio Emilia Sicurezza) al Binario49 di via Turri, ieri sera affollatissimo. Domande secche, 5 minuti a testa per rispondere. Lei è favorevole all’esercito? Per Marco Massari (Pd), è "un’opportunità che può essere valutata: non ho preclusioni, ma deve decidere il Prefetto. Non è bacchetta magica, ma dà sensazione di sicurezza. Ma mi chiedo perché il Governo non metta a Reggio in campo più persone delle forze dell’ordine, che sono sotto organico, come si chiede con la mozione approvata in consiglio. La marginalità si combatte iniziando a conoscere il territorio, il sostegno a nuove iniziative anche commerciali, progetti di lotta al degrado…". Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica), boccia il decennio Vecchi: "Massari non c’era, ma le sue proposte sono ciò che il Comune avrebbe dovuto attuare da tempo. Sono super favorevole all’esercito da sempre, non va demonizzato: è una maniera per affrontare il problema anche se non è una soluzione. Tre i pilastri dell’azione: sicurezza, accoglienza ed integrazione, tramite anche servizi educativi per prevenire disagio e devianza giovanile. Bisogna dare risposta a chi si sente straniero nel proprio quartiere" "Reggio non deve rifiutare l’esercito in modo ideologico. Sì ad una presenza costruita, ponderata rispetto alle forze dell’ordine locali e richiesta al tavolo giusto con il Prefetto", sottolinea l’avvocato Giovanni Tarquini (centrodestra): "Il problema sicurezza è gravissimo. Il sindaco non deve solo emanare provvedimenti, ma promuovere un collegamento deciso con tutte le forze dell’ordine, in primis il Questore. Far operare in modo diverso la municipale". Ha usato anche parole di grande umanità verso i diseredati, la cui cura è da affrontare con una rete di soggetti sociali quali le parrocchie. "L’esercito è la foglia di fico per nascondere i problemi di una società marcia. - dice l’avvocato Paola Soragni, ex M5s - È il fallimento della politica e di 10 anni di amministrazione. Per presidiare non servono i soldati. Si può aumentare l’organico della polizia locale". Assolutamente contrario Gianni Tasselli (Rifondazione), che invece pensa ad un rafforzamento dell’intervento sociale e rieducativo tramite operatori ed iniziative.