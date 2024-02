Confronto sul nuovo piano di riordino territoriale con il sindaco Fuccio e l’assessore regionale Calvano

Gremita la sala d’Aragona, in rocca a San Martino in Rio, per l’incontro che si è svolto l’altra mattina sul tema "Per una Regione dei territori e delle comunità. Verso il Prt 2024-26", con il sindaco Paolo Fuccio a fare da padrone di casa e con la presenza dell’assessore regionale Paolo Calvano, accompagnato da sindaci e amministratori pubblici delle province di Reggio e Modena. Presente pure il professor Daniele Donati, il direttore generale della Regione, Francesco Raphael Fieri, e rappresentanti di Anci, Uncem e Upi. Queste iniziative sono aperte anche alle organizzazioni firmatarie del Patto per il lavoro e il clima, rappresentanti delle organizzazioni economico-sociali e della società civile delle province coinvolte. È stato sviluppato un confronto per costruire il nuovo Piano di riordino territoriale. Non è mancata la valorizzazione dei prodotti tipici locali, grazie alla Cantina Sociale e ai volontari della Pro loco di San Martino in Rio, i quali hanno organizzato un buffet per tutti i presenti al termine dei lavori. Il confronto avviato non si esaurisce con gli incontri territoriali, ma prosegue online sulla piattaforma "PartecipAzioni", dove è possibile prendere visione delle proposte avanzate, proseguire il confronto aggiungendo riflessioni, contribuire con un proprio testo o video.