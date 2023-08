Confronto sulla Sanità a Bibbiano: Presidente Zanni e Ausl in prima linea

Nella fresca cornice del Parco Manara venerdì sera è iniziata l’edizione 2023 del Festival d’Enza, che proseguirà fino a martedì 15 agosto, organizzata dai circoli del Pd di Bibbiano, Cavriago, San Polo e Canossa. Diversi gli appuntamenti politici di rilievo, tra cui quello che si terrà alla sala dibattiti lunedì 7 alle 20, dedicato al futuro della Sanità pubblica reggiana. Interverranno il presidente della Provincia Zanni, il direttore provinciale dell’Ausl Cinzia Gentile, quello del distretto della Val d’Enza Barbara Gilioli, il dottor Fausto Torelli, sindaco di Montecchio e referente per la sanità in Unione Comuni. Saranno in funzione bar e gelateria oltre a tre ristoranti: ’Il Pisquano’ (pesce), ’La Compagnia del Gnocco fritto’ e ’lI Fienile di Mingone’, che metterà insieme il ristorante tradizionale con I’Osteria di Mingone. Non mancheranno ballo liscio, piano bar e spettacoli in arena, libreria e ludoteca.