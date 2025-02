Congressi Comunali di Fratelli d’Italia. Il 15 febbraio il primo appuntamento

Inizieranno il 15 febbraio con il Circolo di Baiso per chiudersi il 28 marzo con quello di Reggiolo i Congressi Comunali di Fratelli d’Italia in tutta la Provincia di Reggio. L’appuntamento clou è quello di sabato 22 febbraio, con il Congresso del comune capoluogo. "I Congressi sono un momento fondamentale per rispondere in maniera efficiente e concreta alle esigenze che provengono da cittadini e corpi intermedi" dice Alessandro Aragona, segretario provinciale e consigliere regionale del partito.