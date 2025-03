Congresso a Praticello. Il meloniano Savina rieletto presidente

Mercoledì sera, a La Ruota di Praticello di Gattatico, si è tenuto il primo congresso del Circolo di Fratelli d’Italia Bassa Val d’Enza, al termine del quale è stato rieletto presidente per acclamazione l’ingegner Paolo Savina. Già dirigente provinciale e coordinatore uscente del circolo, Savina è stato protagonista per un quinquennio della vita politica della Val d’Enza, come consigliere comunale a Gattatico e capogruppo per FdI nel Consiglio dell’Unione, dove è ad esempio stata sua la mozione (in collaborazione con Ivaldo Casali) che ha portato alla luce la controversa realtà del campo nomadi di Barco. Presente anche il segretario provinciale Aragona, che ha parlato ai tesserati e simpatizzanti presenti dei principali temi riguardanti la Val d’Enza, dell’importanza di avere persone attive e riconoscibili sul territorio e della necessità di fare rete coi circoli vicini. "Paolo - ha detto Aragona - uno di quei dirigenti che vorresti clonare, competente, equilibrato, propositivo, sempre pronto a dare una mano. La Bassa Val d’Enza in mano a lui continuerà ad essere un porto sicuro".