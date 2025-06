Congresso nazionale forense. Eletti i rappresentanti reggiani

Sono stati eletti i legali che rappresenteranno l’Ordine degli avvocati di Reggio al 36esimo Congresso nazionale forense. Le votazioni si sono svolte ieri mattina in tribunale dalle 8.30 alle 13.30. In base al numero degli iscritti all’Ordine, tre sono i delegati reggiano che saranno convocati per l’evento, in programma a Torino dal 16 al 18 ottobre, importante momento di confronto dell’avvocatura italiana. A loro si aggiunge il quarto delegato di diritto, cioè il presidente dell’Ordine degli avvocati reggiani Enrico Della Capanna.

Complessivamente si sono recati alle urne 207 avvocati del foro reggiano sui 1161 iscritti all’Ordine al 31 dicembre 2024. Sono risultati eletti quali delegati effettivi gli avvocati Raffaella Pellini (104 voti), Marta Verona (90 voti), Giovani Tarquini (76 voti). Si erano candidati anche gli avvocati Francesca Salami (33 voti) e Maura Simonazzi (25 voti).

"Abbiamo registrato una buona affluenza, che segnala una volontà di partecipazione da parte degli avvocati alle attività istituzionali degli organi di rappresentanza", commenta il presidente Della Capanna che si sofferma sull’attualità delle questioni che saranno trattate a Torino, proiettate verso le sfide del futuro: "Si parlerà di intelligenza artificiale, esercizio della professione forense, avvocato nel processo e nell’attività non giudiziale, nuovi ambiti della consulenza legale".

Al congresso vengono esaminate e votate dai delegati mozioni sulla modifica dei regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione o altre attività. Se approvate, vengono trattate dal Consiglio nazionale forense. I delegati si occupano anche dell’elezione dei membri dell’Organismo congressuale forense, che fa parte del Consiglio nazionale forense, dà attuazione alle delibere congressuali e rappresenta il collegamento tra Cnf e la politica.