Reggio Emilia, 5 ottobre 2018 - «Siamo rimasti orfani due volte – scandisce –. Prima dei nostri genitori, massacrati e uccisi da quell’uomo, e poi dello Stato. Ora speriamo finalmente di poter ottenere giustizia a Reggio, dopo che a Pistoia non l’abbiamo avuta». Trentun anni di attesa, trascorsi tra molti problemi scaturiti dalla tragedia che si abbatté sulla loro famiglia, non hanno affatto smorzato lo spirito combattivo di Francesco Manduca e della sorella Saveria. Ieri Francesco, 54 anni, originario della città toscana, era in aula nel tribunale di Reggio, dov’è iniziato, davanti al giudice Antonella Garcea, un nuovo processo a carico di Pier Giorgio Galardini.

Quest’ultimo, pistoiese, la mattina del 28 aprile 1987, uccise a sprangate i genitori di Francesco e Saveria: la mamma Grazia, di 47 anni, e il padre Salvatore, di 52, nella loro casa di Agliana. Galardini, classe 1941, fu prosciolto dall’accusa di omicidio perché ritenuto incapace di intendere e di volere, e condannato a dieci anni di Opg perché socialmente pericoloso. Poiché Galardini, ora ospite di una struttura a Premilcuore (Forlì), non aveva dato segni di squilibrio prima di quella maledetta mattina, per la gestione del suo patrimonio non fu nominato un curatore.

L’omicidio dei genitori ha sconvolto la vita di Francesco, che allora aveva 23 anni, e di Saveria 18enne, con conseguenze che non sono state ancora alleviate dal risarcimento a cui il tribunale di Pistoia condannò Galardini nel 2002, intimandogli di versare ai due fratelli una somma totale di 350mila euro. «Soldi mai dati - denuncia Francesco - mentre da tanto tempo dobbiamo combattere contro tante difficoltà». La casa di famiglia di Agliana, dove si consumò l’omicidio, è stata venduta «per pagare le spese legali sostenute in tutti questi anni».

Entrambi hanno grossi problemi di salute. La sorella, ora 50enne, ha sviluppato una malattia autoimmune piuttosto rara, la sindrome di Sjorgen: fu lei stessa a raccontarlo alla Nazione, dicendo che i medici non avevano escluso una correlazione tra lo stress per la tragedia e la patologia. «Ora è invalida al 100% e ha un assegno mensile che non arriva a 300 euro», dice il fratello. Anche per lui, 54 anni, è dura: «Pure io ho avuto problemi di salute che mi impediscono di lavorare. Stavo morendo di fame». Sul denaro dell’omicida è stata aperta un’inchiesta che ha portato a Reggio. Nel 2014, infatti, i Manduca, assistiti dagli avvocati di Prato Pietro Biguzzi e Marianna Di Rienzo, hanno sporto denuncia perché avevano scoperto che Galardini avrebbe alienato una quota di una casa ad Agliana avuta in eredità.

Non solo: la guardia di finanza pistoiese ha fatto accertamenti sul periodo in cui Galardini era ospite di una struttura a Bagnolo in Piano. Sarebbero emerse movimentazioni di denaro fatte da lui, a proprio favore e a favore del figlio: le risultanze hanno indotto il pm Claudio Santangelo, fino a poco tempo fa in servizio a Reggio, a chiedere e ottenere il rinvio a giudizio per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (cioè il risarcimento ai fratelli). Nel capo di imputazione si legge che, nel periodo attorno al marzo 2013, quando l’omicida era a Bagnolo, «sui suoi conti correnti aveva fatto prelievi in contanti e tramite emissione di otto assegni circolari, intestati a sé e uno al figlio. Due assegni sono stati riversati su un altro conto da cui ha fatto prelievi, mentre gli altri sono in sua disponibilità, per un importo di 42.036, 65 euro». Ieri mattina, davanti al giudice Garcea, i fratelli si sono costituiti parte civile. La difesa, rappresentata dall’avvocato Fabrizio Fornaciari, ha chiesto e ottenuto dal giudice una perizia sulla capacità di intendere e di volere di Galardini nel 2013. «Nessuno pensò a controllare il patrimonio dell’uomo – riflette l’avvocato Biguzzi – Si sarebbe dovuto chiedere un sequestro conservativo».

I fratelli sperano: «Abbiamo sofferto in tutti questi anni come cani, ora chiediamo di nuovo giustizia».