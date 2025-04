Conoscenza contro il cyberbullismo

Ma le persone sanno davvero cos’è il cyberbullismo? Ce lo chiediamo spesso e, secondo noi, probabilmente non lo sanno. Forse perché i social sono nati recentemente e, di conseguenza, anche questo tipo di violenza. Il cyberbullismo è un atto di bullismo compiuto da una persona o da un gruppo attraverso i social. Si può manifestare con insulti, diffusione di foto e video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli. Ci preoccupa molto che il cyberbullismo, a differenza del bullismo, venga compiuto da persone che si nascondono dietro a uno schermo del telefono o del computer, come se avessero una maschera, sentendo di poter dire tutto ciò che pensano senza conseguenze. Come si può essere d’aiuto? Per aiutare bisogna conoscere, e per conoscere bisogna informarsi, anche attraverso libri e film. Noi consigliamo di guardare il film "Il ragazzo dai pantaloni rosa".

Classe II E