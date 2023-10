Consegna droga a domicilio, col bilancino negli slip

Consegna la droga a domicilio nascondendo il bilancino negli slip: un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri della tenenza di Scandiano. Una pattuglia dei militari dell’Arma l’altra sera, verso le 21, hanno notato il 37enne mentre usciva sospettosamente da un palazzo nel comune di Scandiano per poi salire sulla propria auto. Il giovane è stato fermato e sottoposto a ispezione personale estesa anche all’auto. Il 37enne reggiano nascondeva un bilancino negli slip ed era in possesso di cellulari, un paio di forbici e un cacciavite trovati nella macchina. I carabinieri, sospettando che all’interno dell’abitazione dalla quale il 37enne era stato visto uscire vi fosse stata una cessione di sostanza stupefacente, si sono recati sul posto.

Una donna di 32 anni ha aperto la porta e i militari hanno poi notato su un tavolino una bottiglia in plastica con della carta argentata e una cannuccia in plastica inserita all’interno (utilizzata abitualmente per fumare stupefacente) nonché residui di cocaina per circa 0,30 grammi, ceduta dal 37enne alla ragazza. I carabinieri hanno raggiunto anche la casa del 37enne per eseguire una perquisizione.

Sopra un tavolo in legno hanno trovato una scatola metallica, contenente materiale per confezionamento: 85 bustine trasparenti e un bilancino di precisione sopra al quale erano presenti tracce di cocaina. Tutto è stato sequestrato. La donna è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti. Il 37enne è stato denunciato alla Procura con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

m. b.