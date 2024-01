Consegnati ai carabinieri dei bossoli trovati a terra

Non solo botti e giochi pirotecnici per salutare l’arrivo del nuovo anno. I sempre più contestati fuochi d’artificio hanno provocato anche dei danni o lasciato rifiuti vari in giro su aree pubbliche. In centro a Guastalla ieri mattina non sono passati inosservati i resti dei fuochi esplosi la notte precedente. E tra il monumento ai Caduti e il chiosco gelateria sono stati rinvenuti anche alcuni bossoli.

Secondo una prima analisi pare trattarsi di colpi a salve, ma quanto raccolto da alcuni passanti è già stato segnalato alle forze dell’ordine per eventuali accertamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni cassonetti in fiamme proprio per petardi esplosi all’interno, con chiamate in particolare tra Guastalla e Reggiolo. Segnalati danni anche ad alcune auto in sosta, probabilmente con petardi, oltre che a luminarie davanti ad abitazioni tra Poviglio, Guastalla e Novellara, dove alcuni fili di luci colorate sono stati letteralmente strappati via.

Alcuni cittadini hanno inoltre segnalato come alberi addobbati che sono stati ribaltati a Poviglio, Cadelbosco Sopra e a Bagnolo.