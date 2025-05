Consegnati i trattori ’made in Fabbrico’ a 14 Comuni calabresi

Sono quattordici i trattori Landini 5-110 consegnati ad altrettanti Comuni calabresi nell’ambuto di un bando che ha coinvolto pure la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha aggiudicato al concessionario De Masi l’asta pubblica per la dotazione dei mezzi agricoli realizzati da Argo Tractors, la società con quartier generale a Fabbrico.

Alla cerimonia di consegna, a Panettieri, in provincia di Cosenza, era presente pure Mario Danieli, dirigente della multinazionale Argo Tractors.

I modelli consegnati sono tutti equipaggiati con caricatore frontale originale, una dotazione progettata espressamente per integrarsi in modo ottimale con il trattore, ampliando notevolmente la possibilità d’impiego, rappresentando un evidente vantaggio strategico per i Comuni, fornendo massima efficienza, affidabilità e sicurezza d’uso, soprattutto in attività di movimentazione materiali, carico, sgombero e manutenzione stradale.

"Siamo orgogliosi di partecipare a un’iniziativa che punta allo sviluppo concreto di un’area della Calabria", ha dichiarato Danieli durante la cerimonia con le autorità locali.