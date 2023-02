"Consigli alimentari sui social? Meglio diffidare"

Nell’università americana del Vermont è stata effettuata un’interessantissima indagine dove sono stati esplorati argomenti molto visionati su un famosissimo social network: riguardavano cibo, nutrizione e peso corporeo. Soprattutto quest’ultimo è risultato essere il punto cruciale. Con consigli assai discutibili è stato teorizzato che la magrezza potesse essere raggiunta da tutti e nel contempo però non venivano associati fondamentali messaggi riguardanti un corretto e salutare stile di vita. Si è constatato nei 1000 video analizzati che coloro che erano dediti a lanciare suggerimenti, molto criticabili, erano quasi tutti giovani donne, bianche e molto magre. Tali messaggi non prendevano assolutamente in considerazione che il peso di una persona fosse individuale in quanto legato all’altezza, alle caratteristiche fisiche generali ed anche alla attività lavorativa. Visti i milioni di utenti è bene che i giovani stiano in guardia in quanto questi messaggi fuorvianti possono diventare devastanti per la salute.

William Giglioli, nutrizionista