Consigli anti truffa. Anziani a lezione dai carabinieri

I carabinieri di Scandiano incontrano i cittadini per illustrare i consigli anti-truffe. Lunedì pomeriggio, nella sala adiacente al cinema teatro Boiardo, i militari dell’Arma della locale tenenza hanno tenuto una conferenza sul tema delle truffe ai danni degli anziani. Hanno partecipato circa 40 persone: sono stati illustrati i mezzi e modi dei ladri e truffatori. Sono stati spiegati gli stratagemmi per evitare raggiri. Il consiglio più importante è di diffidare dagli sconosciuti: i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità per conquistare la fiducia delle vittime e per entrare in casa per rubare soldi e gioielli. I carabinieri da sempre sono impegnati nel contrasto delle truffe. Sono stati ulteriormente intensificati gli incontri con gli anziani.