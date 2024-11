Consigli di frazione: candidature in chiusura. Elezioni il 15 dicembre

Domenica 15 dicembre dalle 8 alle 18 si svolgeranno le elezioni degli otto consigli di frazione del comune di Casalgrande. I seggi saranno allestiti all’interno di quattro edifici pubblici. Il 16 novembre è il termine ultimo per la presentazione delle candidature per la formazione delle liste uniche per l’elezione dei consigli e per la presentazione della disponibilità a far parte della composizione dei seggi. L’assessore Marco Cassinadri (foto) ricorda che è "la seconda volta che i cittadini casalgrandesi saranno chiamati ad eleggere i loro rappresentanti nei consigli di frazione corrispondenti di Boglioni, Casalgrande Alto, Dinazzano, Salvaterra, Sant’Antonino, Villalunga, San Donnino di Liguria e Veggia. I consigli stanno diventando delle vere e proprie ‘sentinelle’ sul territorio".

m. b.