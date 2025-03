Consigli di frazione: ecco i presidenti e i loro vice

Sabato 1° marzo si sono concluse le prime assemblee degli eletti dei consigli di frazione del comune di Casalgrande che hanno determinato i rispettivi presidenti e vicepresidenti con voto a scrutinio segreto. In febbraio in consiglio comunale erano stati acquisiti e certificati i risultati delle elezioni dei consigli e la loro composizione. Per il consiglio di Boglioni/Casalgrande presidente Mauro Scalabrini e vice Marco Giorgetti; per Casalgrande Alto Monica Zanni e Andrea Tirelli; per Dinazzano Gian Carlo Nicoli e Giampaolo Burrafato; per Salvaterra Luca Ferrari e Fabio Mammi; per San Donnino Barbara Bizzari e Nicola Papa; per Sant’Antonino Alberto Giovanelli e Magda Lugari; per Veggia Gian Paolo Gottardi e Lorena Taglini; per Villalunga Annamaria Togni e Alessandro Barozzi.

"Da novembre a gennaio, al fine di incentivare la partecipazione alle elezioni, sensibilizzare i cittadini a dare la propria disponibilità a candidarsi ai consigli, abbiamo svolto oltre 20 incontri – dicono l’assessore Marco Cassinadri e il presidente del consiglio comunale Luciano Ferrari –. Oggi siamo convinti che questa attività abbia premiato tutta la nostra comunità. Quello che chiediamo e chiederemo è una partecipazione attiva alla crescita della nostra comunità con suggerimenti, idee, proposte e iniziative".

m. b.