Consigli di frazione, la carica dei candidati. Sono 52 in tutto, otto i seggi dove votare

Il 26 gennaio, alle elezioni dei consigli di frazione del Comune di Casalgrande, saranno 52 i candidati. Sono 6 i candidati per Casalgrande Alto e 8 per Casalgrande Boglioni; 6 per Dinazzano, 10 per Salvaterra, 5 per San Donnino, 3 per Sant’Antonino, 5 per Veggia, 9 per Villalunga.

Saranno quattro gli spazi dove saranno allestiti gli otto seggi dove si potrà votare. Per il consiglio di Casalgrande/Boglioni e Casalgrande Alto i seggi saranno posizionati alla sala ‘Gino Strada’ a Casalgrande; per Dinazzano il seggio sarà nella sala civica alla cooperativa La Brugnina di via Falcone; per i consigli di Sant’Antonino, Veggia e Villalunga i seggi saranno in palestra alla scuola primaria statale di Sant’Antonino, per Salvaterra e San Donnino alla sala civica del parco del Liofante. Per votare sarà necessario aver compiuto la maggiore età ed essere residenti nel comune di Casalgrande.

Sarà possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze mediante l’apposizione di una croce a fianco dei nominativi scelti. Intanto proseguono gli incontri programmati dall’amministrazione comunale nelle varie frazioni in vista delle elezioni.

Questa sera appuntamento a Sant’Antonino al circolo Parco Noce; domani a Villalunga alla sala parrocchiale; il 20 gennaio a Salvaterra al parco Liofante; il 21 gennaio a Casalgrande alla sala espositiva G. Strada; il 22 gennaio a Casalgrande Alto alla sala del tulipano; il 23 gennaio a Dinazzano alla sala civica.

