Consigli di lettura in biblioteca

Stasera alle 21 alla biblioteca comunale di Guastalla, in piazza Garibaldi, il gruppo di lettura "Un po di libri" organizza l’incontro "Libri su misura", consigli di lettura a cura di Simonetta Bitasi. Ospite della serata è un’esperta di letture: con "Lettore Ambulante" organizza da anni dei gruppi di lettura e incontri con appassionati lettori di tutte le età in biblioteche, librerie e circoli culturali. È inoltre consulente al programma del Festivaletteratura di Mantova e collabora con alcune biblioteche nell’allestimento di eventi culturali e di letteratura in generale.