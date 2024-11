Consigliere comunale a processo per stalking

Una storia d’amore si trasformò in un incubo per una studentessa adolescente, infine costretta addirittura a essere consegnata direttamente nelle braccia dei genitori per scongiurare il rischio di incrociare l’ex fidanzatino trasformatosi in persecutore. Ieri a Palazzo di Giustizia si è svolta la penultima udienza del processo per stalking a carico del montecchiese Luca Gulisano, 25 anni, attuale consigliere comunale del Pd.

Il pubblico ministero ha domandato una condanna a un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena, mentre i legali di parte civile – avvocati Davide Cattabiani e Gentian Alimadhi – hanno domandato un indennizzo di 50mila euro per le vessazioni che portarono la ragazza anche a dover seguire un lungo percorso psicoterapico per riuscire nuovamente a fidarsi degli uomini.

I fatti risalgono agli anni 2015-17, prima che entrasse in vigore la legge sul Codice Rosso, con il relativo rafforzamento delle misure protettive e l’inasprimento delle pene. Quando i due (lui di un anno più grande) iniziarono a frequentarsi era una cotta giovanile, fatta di prendersi-e-lasciarsi. Ma Gulisano sarebbe diventato via via più possessivo, geloso e aggressivo, arrivando anche ad alzare le mani. Lei, in aula, ha raccontato di telefonate martellanti per sapere dove e con chi fosse; del costante controllo delle sue relazioni anche sui social; di essere arrivata a mentire per poter vedere le amiche o ad aver paura di far giardinaggio con la madre perché se lui le avesse telefonato senza ottenere risposta si sarebbe arrabbiato.

La vittima avrebbe vissuto in uno stato di sudditanza psicologica e poco raccontava anche ai familiari. La vicenda deflagrò quando lui la aggredì in pubblico perché stava salendo in auto con quattro amici. La giovane si confidò con la madre, facendo anche ascoltare messaggi vocali molto preoccupanti: "Vengo lì e distruggo il tuo paese, rovinerò tutti e poi mi ammazzerò". I genitori tentarono una mediazione con la famiglia Gulisano, ma nulla. Venne così sporta denuncia contro il ragazzo.

La difesa di Gulisano, invece, nell’arringa argomentata dagli avvocati difensori ha negato su tutta la linea la ricostruzione dei fatti della Procura, chiedendo l’assoluzione del giovane.

Del caso si occupò inizialmente il Tribunale dei Minorenni di Bologna, ma i legali della giovane sollevarono un’eccezione di competenza: l’ultima parte della vicenda era avvenuta con Gulisano già maggiorenne. Eccezione accolta, in virtù della superiore gravità del comportamento se tenuto da maggiorenne. Il fascicolo venne dunque trasferito al tribunale penale di Reggio. Dopo 19 udienze, l’escussione di decine di testimoni e l’imputato che nel frattempo s’è laureato ed è diventato consigliere comunale a Montecchio, il processo sta per concludersi. Il verdetto del giudice Francesca Piergallini è atteso per lunedì.

Francesca Chilloni