Consigliere di maggioranza condannato, Borghi: "Il silenzio del sindaco è assordante"

"La condanna di un consigliere è un fatto difficile da ignorare e richiede sicuramente una profonda riflessione da parte del sindaco". Così Filippo Borghi, capogruppo del gruppo di minoranza Viviamo Montecchio (foto), interviene sulla condanna a 8 mesi (con la condizionale) del 25enne Luca Gulisano, consigliere di maggioranza con Futura. Il reato è quello di stalking verso l’ex fidanzata.

"Il rispetto dei principi di imparzialità e garantismo è essenziale in una società democratica e giusta – dice Borghi –. Per questo non chiederemo le dimissioni di un consigliere eletto dai cittadini". Spiega poi, da avvocato, che "ogni processo è un percorso complesso in cui vi sono delicati equilibri. Chi è imputato non può essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva; la persona offesa, parte più vulnerabile che presumibilmente ha subito, non deve passare da vittima a vittimista o peggio, carnefice".

"Significativo che la sinistra, da sempre giustizialista, questa volta non esprima alcuna posizione sull’opportunità di avere al proprio fianco un consigliere condannato – aggiunge poi –. Solita, quando fa comodo, mettere il cappello sulle iniziative per allargare gli orizzonti del femminismo, parlare di un linguaggio non settario, promuovere l’inclusività. Oggi la sinistra si nasconde dietro un silenzio assordante".

Borghi auspica che "il silenzio del sindaco Torelli sia un segno di rispetto nei confronti del consigliere e di una sentenza non definitiva. Tuttavia, riteniamo fosse dovuta una sua dichiarazione che, senza entrare nel merito della vicenda, sottolineasse l’impegno dell’amministrazione a mantenere i principi di trasparenza, legalità e correttezza a cui dovrebbe sempre ispirarsi".