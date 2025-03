Consigliere esaltava omicidio di Saman

Secondo le indagini della Squadra mobile della questura di Brescia che ha condotto gli accertamenti, il consigliere comunale del centrodestra a Brescia Balwinder Singh, indagato per maltrattamenti sulle figlie e costretto al braccialetto elettronico come la moglie, avrebbe anche manifestato condivisione per l’omicidio di Saman Abbas, uccisa dai genitori in provincia di Reggio. Davanti alle figlie avrebbe definito l’omicidio "un’azione doverosa per preservare la reputazione sociale". L’uomo si proclama innocente. A livello politico è previsto un confronto con i vertici della lista civica con la quale è stato eletto.