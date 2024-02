Consigliere regionale Coraggiosa

"La Regione si costituisca parte civile nel processo sul pestaggio del detenuto avvenuto ad aprile 2023 nel carcere di Reggio, per cui la Procura reggiana ha chiesto il rinvio a giudizio di 10 agenti della polizia penitenziaria accusati di lesioni, tortura e falso ideologico". A chiederlo è il consigliere regionale Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa), dopo la diffusione del video delle telecamere del penitenziario che hanno ripreso l’accaduto. "Non possiamo limitarci a osservare lo svolgimento dell’iter giudiziario: dobbiamo dire con forza che tutto questo non è accettabile in un paese civile", afferma Amico.