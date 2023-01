Consiglieri, presenze da record

"Anche quest’anno mi fa piacere sottolineare come i rappresentanti eletti in consiglio abbiano dato prova di attaccamento alla loro funzione e alla democrazia". A dichiararlo il presidente del consiglio comunale di Casalgrande Marco Cassinadri sulle presenze dei consiglieri nel 2022 durante le 13 sedute del consiglio. Cassinadri ringrazia tutti i colleghi per "la costante partecipazione ai lavori: un dato che dimostra una grande sensibilità soprattutto in un anno ancora difficile come il 2022 in cui la pandemia ha, per buona parte dei 12 mesi, impegnato l’amministrazione. Importanti traguardi sono stati raggiunti per dare a Casalgrande e a tutti i casalgrandesi nuove opportunità".

Il sindaco Giuseppe Daviddi e Marco Cassinadri hanno partecipato a tutti i 13 consigli. I consiglieri Solange Baraldi (11), Luciano Ferrari (13), Lorella Ferrari (12), Alessandra Valestri (2 - dimessa l’8 marzo 2022), Giovanni Gianpiero Venturini (13), Maione Antonio (12), Fabrizio Panini (13), Paola Cilloni (12), Marco Vacondio (11), Ferrari Mario (11 - entrato in carica il 21 marzo 2022), Matteo Balestrazzi (12), Paolo Debbi (12), Cecilia Ruini (10), Elisabetta Strumia (13), Giorgio Bottazzi (10), Giovanni Corrado (13).

m.b.