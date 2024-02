Consiglio comunale dei ragazzi, avviato l’iter per l’elezione

Avviato ieri l’iter per l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi a Reggiolo, coinvolgendo studenti tra i 10 e i 12 anni di età. Per il 2024 il Consiglio sarà composto da cinque a nove giovani, mentre negli anni successivi da cinque a quattordici, compreso il presidente. Sono eleggibili alla carica di consigliere e presidente tutti gli alunni frequentanti le classi quinte della scuola elementare e le classi prime e seconde della scuola media del paese. Il Ccrr avrà il compito di deliberare pareri o richieste nei confronti degli organi comunali su temi, problemi, esigenze e istanze relative alla scuola, all’istruzione, all’ambiente e alla qualità della vita, all’urbanistica, all’educazione civica e legalità, al rispetto del patrimonio artistico e culturale. Sarà eletto presidente l’alunno che otterrà il maggior numero di preferenze. Resta in carica da dicembre al 30 settembre dell’anno successivo. Il Ccrr si riunirà almeno due volte l’anno. Le elezioni si terranno entro fine febbraio alla scuola di via XXV Aprile.