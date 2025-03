Consiglio comunale, l’ex sindaco Verona annuncia le dimissioni

Si dimette da consigliere comunale Camilla Verona, in carica come capogruppo di maggioranza dalle ultime votazioni, dopo due mandati da sindaco e una precedente esperienza come consigliere comunale a Guastalla. Risultano esserci "impegni professionali e personali" alla base della decisione dell’ex primo cittadino. "Non sarò più consigliere comunale – ha annunciato la Verona durante la seduta dell’altra sera – ma non mancherò di partecipare attivamente alla vita politica e sociale della nostra Guastalla, convinta che ogni cittadino possa fare la differenza per il bene comune". È stata la stessa Verona ad annunciare le dimissioni da consigliere, che dovrebbero essere efficaci già dalla prossima settimana, dal primo aprile.