Consiglio comunale ragazzi: "L’esperienza tornerà"

Anche Reggio avrà il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Una magnifica esperienza di democrazia partecipata e reale che nel primo decennio degli anni 2000 si sviluppò nelle allora circoscrizioni 4 e 6, per questo si chiamava Consiglio Circosrizionale, o Ccr, coinvolgendo gli alunni dell’ultimo anno di scuola Primaria e i primi due delle medie. Esperienza poi fortemente ridimensionata, e fu un peccato, dalle amministrazioni successive, fino a essere definitivamente chiusa a causa della pandemia.

Ora, anche per contrastare la disaffezione dei giovani alla Politica, il gruppo consiliare Pd di Reggio, assieme alla Lista Massari e a Verdi e Possibile, ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale, approvato nella seduta del 20 gennaio scorso con i voti favorevoli della Maggioranza più Coalizione Civica, e l’astensione di buona parte dell’opposizione, per inserire nel Documento Unico di Programmazione 2025-2029 e nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

L’Odg approvato in Sala del Tricolore impegna la Giunta ad agire per realizzare "in sinergia con i servizi educativi del Comune e con le Istituzioni Scolastiche, azioni funzionali" alla nascita del Ccr, "riconoscendone il ruolo come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa".

Poi, ed è quel che più conta visto che nei precedenti Ccr venivano stanziati migliaia di euro con cui i progetti approvati dai ragazzi erano effettivamente realizzati, "a stanziare, nel prossimo triennio, i fondi necessari per la costituzione e la facilitazione" del baby organo istituzionale.

Prima firmataria dell’Odg, la consigliera Ada Francesconi; a ispirarla: "L’idea di far rinascere una importante forma di democrazia partecipativa e reale che la città aveva. Oggi – commenta – c’è grande disinteresse per la politica tra i giovani. Se li si stimola e li si motiva, anche attraverso questo tipo di organismi, crescerà la loro voglia di impegnarsi e fare la differenza".

Un percorso, quello verso la nascita, o rinascita, del Ccr, in cui hanno avuto parte attiva "anche il presidente del consiglio comunale, Matteo Iori, e l’assessora alla scuola Mahmoud". Piccola nota a margine, Nando Ganassi, consigliere Dem da questa legislatura, in gioventù ha fatto parte proprio dei Ccr di Quartiere.

g. g.