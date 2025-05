Consiglio comunale storico: "Osserviamo da vicino la realtà penitenziaria"

Ieri, per la prima volta, si è tenuto in carcere il consiglio comunale. Un obiettivo a cui da tempo lavorava il presidente del consiglio comunale, Matteo Iori - e che aveva già espresso, lo scorso luglio, durante il suo intervento pubblico subito dopo la nomina del suo secondo mandato. Presente alla ‘maratona oratoria’ contro i suicidi in carcere, organizzata dalla Camera Penale di Reggio, Matteo Iori dichiarò di volersi impegnare per portare tutto il consiglio comunale in carcere, per sensibilizzare tutte le forze politiche su questo importante tema e capire in che modo aiutare tutta la realtà carceraria: dai detenuti ai dipendenti del penitenziario.

Al consiglio hanno preso parte Lucia Monastero, direttrice del carcere; Armando Di Bernardo, comandante del carcere; Francesca Bertolini, garante dei detenuti per Reggio Emilia; Lucia Gianferrari, responsabile dello sportello e dei progetti comunali in carcere; Carmela Gesmundo, referente dell’area educativa della casa circondariale. Per la giunta erano presenti il sindaco Marco Massari e le assessore Annalisa Rabitti e Marwa Mahmoud.

"Questa iniziativa, anche molto emozionante, è stata importante per l’intera comunità reggiana – ha detto Iori –. Il carcere è una parte della città e come tale è giusto occuparsene. Credo che sia anche un bel segnale poterlo fare a pochi giorni dalla scomparsa di Papa Francesco, che nella sua ultima uscita visitò proprio un carcere per sottolineare quanto sia importante mettere al centro delle proprie politiche anche i detenuti e i loro percorsi di recupero. Sono molto soddisfatto di questo primo incontro, si è respirato un clima veramente costruttivo". La direttrice Monastero ha illustrato la situazione del carcere reggiano, mettendo in evidenza la necessità che ai detenuti venga offerta la possibilità di lavorare. "Nonostante i gravi problemi che affliggono l’amministrazione penitenziaria, dal sovraffollamento alle scarse risorse economiche e alla carenza di personale, alla mancanza di reali opportunità lavorative post-detenzione e alla persistenza dello stigma sociale verso gli ex-detenuti, abbiamo constatato un impegno condiviso da tutti, non scontato, per attuare percorsi di rieducazione e recupero – ha aggiunto il sindaco, Marco Massari –. C’è ancora tanto da fare e l’apporto del Comune non mancherà".

"Oggi più che mai la politica è sta chiamata a farsi carico dei gravi problemi che rendono difficile la concreta applicazione di questo principio costituzionale – è intervenuto Giovanni Tarquini, Lista civica per Reggio –. Ed è così che mentre si ipotizza un piano di miglioramento degli ambienti, non si può non rimarcare come la previsione di nuovi reati e l’aggravamento di quelli già esistenti, oltre che l’allargamento dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari custodiali, rende ancora più difficile il percorso di miglioramento proprio perché il rischio è che il numero dei detenuti continui ad aumentare, come di fatto sta avvenendo".

"D’altro canto, però – precisa l’avvocato – non si può non condividere la considerazione secondo cui, quantomeno dal punto di vista ideale, uno Stato giusto adegua la capienza alle necessità e non i reati al numero di posti disponibili".