Consiglio di fuoco: guerra su tutti i fronti

L’azienda speciale CavriagoServizi al centro di un braccio di ferro tra la maggioranza e il gruppo di minoranza Cavriago Lab. Quello di giovedì è stato un consiglio comunale con ben 16 punti all’ordine del giorno: una maratona di tre ore in cui, accanto a temi su cui si è trovato un accordo, si sono avuti accesi scontri. Con un’interrogazione e una mozione il Lab ha chiesto più trasparenza e condivisione nella gestione dell’Azienda che si occupa di oltre il 40% dei servizi comunali. Due le richieste: la pubblicazione online di tutti i documenti, atti del direttore e le delibere del Consiglio d’amministrazione; l’allargamento del Cda da 3 a 5 membri, riservando un posto alle minoranze e uno a rappresentanti dei genitori. La risposta è stata un no su tutta la linea. Per il Lab - la capogruppo Marica Bassi e Domenico Savastano -, che cita il decreto legislativo sulla trasparenza, gli atti devono essere tutti a portata di clic. Fino ad agosto non era stato pubblicato nulla, come segnalato anche dall’organismo interno di valutazione: "Un’inadempienza di particolare di gravità, una violazione di legge, un forte ostacolo all’esercizio dei diritti dei cittadini in materia di trasparenza, partecipazione, controllo dei pubblici poteri", ha detto Savastano. La sindaca Francesca Bedogni ha spiegato che "negli anni l’azienda è stata interessata da un processo di trasformazione continuo, con l’attribuzione anche di funzioni nuove". È riuscita a erogare servizi di qualità, ma alcune cose sono state "lasciate indietro": "Sulla pubblicità degli atti, su cui Comune e Azienda stanno lavorando… Entro il 31 ottobre l’Oiv verificherà l’adempimento". Ma saranno pubblicati solo gli elenchi: chi desidera leggere gli atti dovrà recarsi fisicamente in municipio. No dalla maggioranza anche all’allargamento del Cda, considerato un braccio esecutivo della giunta. Il passaggio a 5 membri era anche nel programma 2019-24 della maggioranza, poi fu eliminato. "È stata cambiata idea vista la irresponsabilità delle vecchie minoranze", ha detto la sindaca per poi accusare il Lab di voler lottizzare CavriagoServizi: "La rappresentanza delle minoranze può essere discussa nell’ambito di uno spazio politico di contrattazione. Dipende dai gruppi creare le condizioni politiche per cui si possa arrivare ad individuare figure di garanzia che godano della fiducia di tutti". Bassi ha replicato: "Non sono sotto esame né da parte del sindaco né da parte della maggioranza, ma solo dei cittadini". Rispetto all’accusa di lottizzazione, Savastano è sbottato: "Quando nel Cda si nomina come presidente un ex assessore provinciale e comunale del Pd, e come consiglieri due candidati non eletti della lista Uniamo Cavriago, io resto basito… Il vostro atteggiamento per una comunità come la nostra di grandissima tradizione democratica e partecipazione, è un punto di discontinuità abbastanza inquietante".

Francesca Chilloni