Consiglio, i ‘bravissimi’. Coalizione la più presente. Vinci dietro la lavagna

Sono passati circa sei mesi dall’insediamento della nuova giunta in Municipio sotto la guida del sindaco Marco Massari e Coalizione Civica traccia un primo bilancio della sua attività. Per un totale di 30 documenti presentati in Consiglio Comunale, la lista civica rappresentata dai consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia si conferma molto attiva nel suo lavoro di opposizione.

Nello specifico, la lista civica ha avanzato sette interpellanze, undici fra mozioni ‘standard’ e urgenti, dodici interrogazioni e un emendamento. Inoltre la lista civica reggiana ha organizzato più di una decina di assemblee popolari nei quartieri della città per stimolare dialogo e discussione tra i cittadini.

Non solo, sono state supportate importanti mozioni popolari come quella a favore del Bosco Ospizio e dei parcheggi gratuiti davanti l’ospedale Santa Maria Nuova che, con oltre tremila firme, sono state portate in sala consiliare per essere esaminate e poste all’attenzione della giunta. Infine, le raccolte firme alle quali i consiglieri comunali si sono resi disponibili per portarle direttamente in Consiglio sono state e sono ancora molteplici grazie anche all’organizzazione dei periodici ‘Firma Day’, giornate dedicate alla firma di diverse mozioni.

Anzi, l’anno è proprio iniziato con due iniziative per la sicurezza di Via Ruggero a Canali e contro l’installazione dell’antenna di Via Ravà dove sono state raccolte quasi seicento firme. E questo primo bilancio insieme alla discussione delle attività future, sarà al centro dell’incontro di domani sera in programma alle 21 presso la sala civica di via Wybicki 27 alla Rosta Nuova per la prima assemblea dei soci di Coalizione Civica.

Nei numeri snocciolati ad inizio anno da Matteo Iori, presidente del Consiglio Comunale, si evince che Coalizione Civica è stata, come lista civica, la più prolifica nel presentare documenti ma il primato spetta al gruppo di Fratelli d’Italia (con 59 documenti presentati, di cui 43 a prima firma di Cristian Paglialonga), a cui, appunto, segue Coalizione Civica (30 documenti, di cui 26 a prima firma di Dario De Lucia), il Partito Democratico (18 documenti), Forza Italia (8 documenti), Lega (6 documenti), Lista Tarquini Sindaco (5 documenti), Lista Marco Massari e Verdi è Possibile (entrambi con 2 documenti).

Inoltre nei diciotto Consigli comunali che si sono svolti nel 2024 i due consiglieri hanno registrato rispettivamente, De Lucia tutte le presenze mentre Aguzzoli è stato assente solamente ad una seduta.

Ma anche in questo caso, la partecipazione è stata molto alta da parte di tutto il consiglio in quanto per la maggior parte dei partecipanti si registrano l’en-plein delle presenze o, al massimo, una o due assenze. Le uniche eccezioni riguardano il sindaco eletto Marco Massari e il suo principale opponente, ovvero Giovanni Tarquini che comunque contano quattordici presenze sul registro, mentre l’onorevole Gianluca Vinci si ferma a tre gettoni.