"Consiglio segreto, noi mai informati"

È convocato per stasera il consiglio comunale richiesto dai consiglieri di opposizione di Alleanza Civica su scelte e gestione degli uffici dell’ente locale negli ultimi anni. Seduta che, proprio per la possibilità di dover parlare di attività di dipendenti o ex dipendenti comunali, è stata convocata a "porte chiuse", con contenuti secretati.

Intanto, i consiglieri di Alleanza Civica rispondono alle dichiarazioni del sindaco Paolo Fuccio, pubblicate nei giorni scorsi al Carlino. "Che la seduta sarebbe stata convocata in forma segreta – dicono dalle opposizioni – non ci è mai stato comunicato preventivamente. Ne abbiamo preso atto a convocazione avvenuta. Il sindaco parla di scelta “comunicata“: nessuna comunicazione preventiva è stata fornita. Lo storico delle chiamate e mail lo dimostra. Il giorno prima della convocazione, il 2 ottobre, abbiamo contattato via WhatsApp il capogruppo di maggioranza ma, oltre a confermarci il giorno 10 ottobre, nulla ci ha scritto sulla forma segreta. Essendo fatti dimostrabili valutiamo anche noi azioni legali".

Alleanza Civica conferma poi la diffida dall’avvocato incaricato dal sindaco per chiedere la rimozione di alcuni post sui social. "Con quei post – dicono dalle opposizioni – abbiamo legittimamente censurato una scelta che non condividiamo: la richiesta del consiglio straordinario è stata fatta per ottenere chiarimenti su tante vicende del Comune alla luce della relazione di un ex dipendente. Dunque, su attività amministrativa fatta bene o male".

Antonio Lecci