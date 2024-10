Consiglio segreto: "Non finisce qui"

Non sembra essere stato del tutto esaustivo il consiglio comunale di San Martino in Rio, che si è svolto l’altra sera a porte chiuse, ovvero in "segreto", per la volontà dichiarata dell’amministrazione pubblica locale di "garantire riservatezza" su possibili situazioni di dipendenti o ex dipendenti del Comune. Un consiglio comunale chiesto dai consiglieri di opposizione di Alleanza Civica – Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – per cercare di avere chiarimenti su rilievi e segnalazioni riportate da un’ex dipendente del Comune.

"Siamo profondamente insoddisfatti di quanto riferito da sindaco e giunta: risposte vaghe, se non evasive, a domande e interrogativi posti. In alcuni tratti addirittura contraddittorie" l’unico commento che è stato possibile raccogliere da Alleanza Civica. "Il passaggio in consiglio comunale – aggiungono – a nostro avviso era doveroso per rispetto all’istituzione e al ruolo del consiglio stesso. Dobbiamo dare atto che è stato definitivamente smentito il fatto che fossimo stati previamente avvisati della modalità segreta di svolgimento del consiglio comunale: avevamo ragione noi. Resta l’amarezza e lo sconcerto per i fatti e rilievi contenuti nelle relazioni ma anche per quanto accaduto nelle ultime settimane sulla convocazione segreta".

Già nei giorni scorsi dal Comune era stata smentita la situazione sulle presunte irregolarità e carenze nella gestione degli uffici comunali. Ma, almeno per Alleanza Civica, la vicenda "non è affatto chiusa".

Antonio Lecci