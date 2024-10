"Consiglio segreto? Scelta legittima"

"È doverosa una risposta ai consiglieri di Alleanza civica in merito alla convocazione del consiglio straordinario da loro richiesto per la trattazione di un argomento da loro stessi definito “emersione di potenziali fatti e condotte serie e gravi nello svolgimento della attività amministrativa“. Vogliamo evidenziare la grave e ingiustificata portata diffamatoria di alcune affermazioni, che si pongono al di là del diritto di critica politica. Sentiamo la necessità di ripristinare le vicende con chiarezza a tutti, poiché quanto raccontato da Alleanza civica non sta né in cielo né in terra".

Con queste parole il sindaco Paolo Fuccio e la sua amministrazione comunale, a San Martino in Rio, replicano alle dichiarazioni dei consiglieri di opposizione riguardo il consiglio comunale straordinario convocato per il 10 ottobre, ma a porte chiuse. "È noto che l’articolo 49 del regolamento degli organi collegiali del nostro Comune – aggiunge il sindaco – prevede che quando si debbano esaminare fatti che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, il consiglio comunale si deve svolgere in forma segreta. Dunque, la scelta di segretezza non è certo “inspiegabile“ come i colleghi di Alleanza civica hanno più volte affermato, ma è una scelta spiegata e doverosa".

"Inoltre – conclude il sindaco – il consiglio è stato convocato oltre il termine dei 20 giorni dalla richiesta, ma solo dopo aver informato il capigruppo di Alleanza civica e il Prefetto di Reggio".

Antonio Lecci