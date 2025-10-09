Consiglio speciale per riconoscere la Palestina

A Casa Cervi a Gattatico, lunedì 13 ottobre, si terrà un consiglio straordinario dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza per discutere del riconoscimento dello Stato di Palestina e mandare un messaggio di fratellanza al popolo palestinese. Il consiglio è l’esito di un percorso iniziato questa estate e giunto alla sua definizione. Sarà presente l’attuale sindaco di Gerico, Salem Ghrouf. In questo tragico momento per il popolo palestinese e di Gaza, il consiglio sarà aperto al pubblico e sarà in diretta streaming sui canali dell’Unione. Che ha invitato a partecipare alla seduta, e a intervenire, rappresentanti istituzionali del territorio, della Regione, della Provincia, esperti in materia di diritto internazionale. Sarà presente anche Albertina Soliani (presidente del Cervi). "Presenza particolarmente gradita e importante quella del sindaco della città di Gerico", ha affermato Alessandro Spano.

"Riteniamo necessario fare questa iniziativa, innanzitutto, per rappresentare in maniera istituzionale e seria il profondo sgomento provato dalla nostra cittadinanza di fronte a quanto sta avvenendo in Palestina – ha proseguito Spano –, ma anche per mandare un forte messaggio di pace e vicinanza a quei popoli. È l’esito di un percorso avviato mesi fa, raccogliendo da tutti i Comuni le istanze sollevate dalla popolazione civile e cercando di dare forma alla grande necessità che sentiamo di chiedere la fine di questo inaccettabile genocidio e l’apertura di vere trattative di pace diplomatiche. I nostri figli devono sapere che l’unica via per la risoluzione di un conflitto è quella pacifica e diplomatica".

mg. bo