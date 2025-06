Consolini: "Ai miei ragazzi dico ’bravi’". Luca Manfredotti inserito nel quintetto ideale

È stata una cavalcata davvero emozionante per l’Under 17 Unahotels che ha chiuso le finali scudetto con la medaglia di bronzo al collo. "Dico bravi ai miei ragazzi - dice coach Consolini - perchè hanno lavorato intensamente dal 26 agosto e questo li ha portati a crescere tanto fino a conquistare questo bronzo". MVP della finalina, il lungo Pablo Abreu: "Sono felice del terzo posto. Perdere la semifinale è stato un peccato, ci è mancato poco, ma questo può essere uno stimolo per tornare qui e fare meglio. Questo terzo posto è un regalo per me, per i compagni, la mia famiglia e i nostri allenatori". Soddisfatto anche Alessandro Manfredotti: "Sicuramente queste finali nazionali sono state molto impegnative. Siamo venuti qui per giocarcela. All’inizio non abbiamo giocato benissimo ma siamo migliorati nel corso della manifestazione". Dopo la finalina curioso siparietto tra Alessandro e il cugino Luca Manfredotti: ad entrambi è stato chiesto chi fosse il migliore dei due e la scelta è ricaduta su Luca. Giudizio azzeccato visto che il baby biancorosso è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione (foto).

Cesare Corbelli