Consorzio Parmigiano, montagna out. Ma la Regione vuole un consigliere

Nessun rappresentante della montagna del Consiglio sezionale di Reggio del Consorzio del Parmigiano-Reggiano, dopo che la lista "Caseifici al Centro", espressione di Confcooperative Terre d’Emilia e Legacoop Emilia Ovest, ieri si è affermata senza colpo ferire con 63 voti contro 47. La Regione potrebbe riequilibrare la situazione nominando consigliere l’esponente di una latteria o di una società agricola dell’Appennino reggiano. Tra i nomi che l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi starebbe valutando ci sarebbe Giuseppe Sironi, della latteria sociale Il Fornacione di Castelnovo Monti. Le elezioni si sono svolte a scrutinio segreto. La prima votazione è stata per la scelta del sistema elettorale: liste chiuse contrapposte o lista unica. Con 10 astenuti, per 7 voti è passata la modalità liste chiuse.

L’unica che si è presentata è stata appunto "Caseifici al Centro", con la minoranza che ha scelto di non andare allo scontro diversamente da quanto avvenuto il giorno precedente a Modena. La felice congiuntura per il "Re dei Formaggi", con le quotazioni ai massimi storici e le vendite in aumento, oltre che la conduzione della sezione reggiana negli ultimi anni ha fatto propendere molti soci per una soluzione di continuità. Di fatto come è accaduto a Parma e a Mantova, mentre a Modena, con voto a lista aperta, i caseifici dell’Appennino hanno vinto con il 67%. Gli otto consiglieri eletti (più eventualmente quello di nomina regionale, che però non avrà diritto di voto) rappresenteranno la nostra terra nel Consiglio generale del Consorzio; tra loro sarà anche scelto il presidente della sezione e i tre soggetti che siederanno nel Comitato esecutivo consortile. Secondo indiscrezioni Giorgio Catellani (Nuova latteria Fontana) potrebbe essere confermato alla presidenza. Nell’esecutivo, oltre a lui potrebbe essere chiamato Giuseppe Alai che fu presidente del Consorzio per ben tre mandati fino al 2016 oltre che numero uno di Confcooperative per un ventennio.

Più incertezza sul terzo nome: alcune voci indicano Marco Prandi (caseificio consorzio Vacche Rosse), altre una donna. Gli altri consiglieri eletti sono Federica Dall’Aglio (società agricola Dall’Aglio); Erika Sartori (latteria Villa Curta); Daniele Sfulcini (latteria sociale Case Cocconi); Sabrina Spaggiari (latteria Cornocchio) e Andrea Zanini (caseificio latteria Tullia). Il 9 aprile verrà convocata l’Assemblea generale del Consorzio, che ratificherà l’elezione dei consiglieri: 28 per tutto il comprensorio del Parmigiano-Reggiano. Infine, probabilmente il 15 aprile, verranno votati il nuovo presidente e i suoi vice: la situazione prefigura un terzo mandato per Nicola Bertinelli.

Francesca Chilloni