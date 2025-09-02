Consulenza sul ’brand’. Coalizione Civica chiede chiarimenti sulla scelta del Comune

L’incarico da quasi trentamila euro affidato allo studio Paolo Tegoni di Reggio – il cui omonimo titolare è anche responsabile della comunicazione visiva di Stu-Reggiane – per la progettazione di "un piano di comunicazione integrata" assieme alla creazione di un apposito "brand" per pubblicizzare al massimo le due mission delineate dal sindaco Marco Massari, ovvero la "cura della città e delle persone", non convince i partiti di l’opposizione.

La notizia, anticipata ieri dal Carlino, ha infatti portato Coalizione Civica, a nome del capogruppo in Sala del Tricolore, Fabrizio Aguzzoli, e del consigliere Dario de Lucia, a formulare una repentina interpellanza alla Giunta ove si chiede "per quali ragioni si è ritenuto di procedere con affidamento diretto a un solo operatore economico, pur avendo inizialmente svolto un’indagine di mercato". E, soprattutto, "se siano stati acquisiti più preventivi e, in tal caso, quanti e con quali esiti, quali criteri abbiano motivato la scelta dell’operatore economico selezionato".

Gli esponenti di Coalizione Civica domandano poi se l’Amministrazione Massari, che fa i conti con parecchie critiche legate proprio alla concretizzazione degli obiettivi citati, "non ritenga opportuno, in futuro, ricorrere a gare o manifestazioni di interesse per incarichi di questa portata economica e simbolica" e soprattutto "se sia stata trasmessa la determinazione alla Corte dei Conti, come previsto per spese di comunicazione superiori a 5000 euro".

Le motivazioni delle richieste sopra riportate, aggiungono Aguzzoli e De Lucia nell’interpellanza citata, partono dal fatto che "l’importo dell’affidamento (28mila e 80 euro per la precisione, ndr) non appare marginale rispetto agli stanziamenti complessivi per la comunicazione istituzionale" e viene sottolineato che "la scelta di procedere senza una gara pubblica o almeno una manifestazione di interesse aperta riduce la trasparenza, la concorrenza e la possibilità per altri operatori qualificati del territorio di partecipare" alla luce anche dell’impatto simbolico e politico dell’iniziativa. Con una ulteriore criticità: il rischio "di percezione di arbitrarietà nelle scelte dell’Amministrazione".

Lo studio Paolo Tegoni si occupa di comunicazione visiva, servizi pubblicitari e marketing, e gli verrà affidato un "servizio di ideazione e progettazione di un piano di comunicazione integrata, a supporto del programma di cura della città e delle persone del Comune di Reggio, declinato sui due driver di azione". Nel particolare, gli si chiede di "raccontare una nuova visione della città fondata sulla cura".