"Consulta ancora al palo Ce ne andiamo"

di Agende Rosse*

Il gruppo Agende Rosse Rita Atria comunica le dimissioni dalla Consulta provinciale per la Legalità. Siamo volontari e la nostra storia è fatta di lunghi chilometri percorsi per portare quel patrimonio di consapevolezza e conoscenza tra le persone maturato in questi anni sul tema della presenza mafiosa sul nostro territorio. Siamo abituati alla concretezza e a lavorare sodo. Alla Consulta abbiamo aderito con convinzione. Credevamo che questa struttura potesse generare una forte spinta tesa ad affrontare un vero percorso culturale sul tema del contrasto alla criminalità organizzata. (...)

*Movimento antimafia