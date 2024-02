Consulta centro storico: "Ecco le nuove proposte"

Un anno di lavoro alle spalle, altri quattro davanti a sé. La Consulta del Centro Storico, coi suoi 16 membri volontari attivi (9 eletti direttamente, 7 rappresentanti di importanti associazioni), presenta domani sera alle 21 al Catomes Tot, le sue proposte di medio e di lungo periodo. Per affrontare le questioni più “calde” della nostra città storica. Per mettere a disposizione dello stesso imminente confronto elettorale le idee maturate nell’ascolto approfondito dei concittadini che in essa risiedono e l’hanno a cuore. Sono proposte, tra le più strategiche e le più immediate, che innervano il cosiddetto Patto d’Ambito, documento ufficiale fatto proprio a dicembre 2023 dal Consiglio comunale di Reggio. Progetti e riflessioni derivati dalla voce di 439 persone che ce la hanno fatta udire compilando, a metà 2023, un dettagliato questionario. "Nella serata – spiega la Consulta – avremo modo di fornire spunti e approfondimenti ulteriori, dall’ambiente agli spazi verdi fino al degrado e all’insicurezza da vincere, oltre a sostenibilità di accessi e mobilità, turismo e attrattività".