Consulte di quartiere, prima riunione plenaria

Prima riunione plenaria degli eletti per le "consulte dei quartieri", il nuovo organo istituito dal Comune con l’obiettivo di rimpiazzare le ex Circoscrizioni. I 120 cittadini eletti si sono riuniti due sere fa ai Chiostri di San Pietro, alla presenza del sindaco Luca Vecchi e dell’assessore alla partecipazione Lanfranco de Franco. Gli eletti hanno avuto modo di conoscersi e iniziare ad impostare il lavoro che li vedrà attivi per i prossimi 5 anni, nel supporto alla programmazione del Comune e nel dialogo tra Amministrazione e quartieri. Al termine della serata sono stati riportati gli esiti del primo momento di confronto, iniziando a individuare i temi di principale interesse di ogni territorio sui quali si concentrerà il lavoro dei prossimi mesi fino alla stesura dei Patti di Ambito, entro il 31 ottobre.