Contabile con esperienza per emissione fatture

Società cooperativa di forniture e stampe ricerca addetto/a alla contabilità con esperienza per registrazione fatture di acquisto, emissione fatture vendite, registrazione incassi, emissione ordini clienti. Preferibile il diploma nel settore amministrativo, conoscenze informatiche di base, essere automuniti/e. Si valuteranno anche candidati/e neodiplomati/e in età di apprendistato. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività o che costituiscono un requisito essenziale ai fini dell’attività lavorativa. Contratto: tempo determinato.

Luogo: Casalgrande. Scadenza 13/03/2024.