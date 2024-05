Contabilità e bilancio in studio di consulenza

Studio consulenza ricerca: un impiegato/a addetta alla contabilità di bilancio: Pratiche Cciaa, registrazione contabilità ordinarie e semplificate, bilancio fino alle scritture di rettifica, liquidazione Iva periodiche, predisposizione Unico, 740 pf, 750 soc. per. E 760 soc. cap., 730, pratiche di rateazione avvisi bonari e cartelle, invii telematici. Requisiti richiesti: pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, Team-system; diploma amministrativo (indispensabile) o laurea in economia (preferibile). Possibili trasferte per eventuali verifiche e controlli; indispensabile avere esperienza nella gestione della segreteria delle pratiche telematiche per la Camera di Commercio ed Agenzia delle Entrate. È preferibile avere già le basi per la contabilità e la fatturazione dello studio. Pat. B automunito. Contratto: Apprendistato con possibilità di evoluzione a t. determinato o indeterminato. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza 06/06/2024.