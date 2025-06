Contadino rischia l’intossicazione

Un agricoltore di 64 anni è rimasto intossicato, per fortuna in modo non grave, nella tarda mattinata di ieri, mentre stava percorrendo un tratto di Cispadana nella zona di Gualtieri. A bordo di una mietitrebbia, forse per l’effetto di un’avaria all’impianto elettrico, si è improvvisamente formato un denso fumo nella cabina.

Sono intervenuti in urgenza i vigili del fuoco di Guastalla insieme al personale dell’ambulanza della Croce rossa locale. In breve tempo la situazione è stata riportata sotto controllo. Non si registrano conseguenze di rilievo per il conducente del mezzo.