"Container di aiuti da Viano per la missione di padre Canovi in Uganda"

Un container di attrezzature da Viano all’Uganda per la missione di padre Marco Canovi (foto nel riquadro). Era stipato di utensili per i laboratori, materiale sanitario per l’ospedale, letti, palloni da calcio, attrezzature per persone con disabilità. Il container è partito in questi giorni da Viano con destinazione Apeitolim in Uganda per raggiungere la missione africana in cui svolge il suo generoso ministero il reggiano padre Marco Canovi (comboniano) che il 16 agosto, dopo un periodo di cure in Italia, ritornerà tra i suoi fedeli nel Karamoja.

Padre Marco continuerà la sua intensa e importante opera di evangelizzazione e promozione umana: scuole, ospedale, coltivazioni agricole, iniziative per assicurare lavoro alle donne. E’ possibile sostenere l’attività di padre Canovi, in Uganda da oltre 50 anni, attraverso l’associazione ‘Aiutiamo il mondo di padre Marco’ tramite versamenti sul conte corrente bancario intestato all’associazione: iban IT80R0850966550021010030020 Banca Centro Emilia.