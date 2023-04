Conte ’benedice’ il candidato Setti "Legalità e contrasto al malaffare"

E’ arrivata anche la "benedizione" con gli auguri del presidente Giuseppe Conte alla lista "Si può fare", che a Correggio unisce Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Rifondazione comunista e la lista civica Abc. L’altro pomeriggio il candidato sindaco Giancarlo Setti ha incontrato l’ex premier, presentando il programma elettorale per Correggio.

"Il presidente Giuseppe Conte – ha commentato Setti – ha potuto valutare ed apprezzare il nostro progetto che ci vede protagonisti alla prossime elezioni amministrative per Correggio del 14 e 15 maggio, per il rinnovo del consiglio comunali e l’elezione del sindaco. La coalizione "Si può fare" mi sosterrà come candidato sindaco alla guida della città per un vero programma progressista di cambiamento".

Il presidente Conte ha risposto: "Occorre fare in modo che anche a Correggio vengano portati i valori del nostro movimento: i nostri valori, le nostre battaglie che puntano sulla difesa e la salvaguardia delle fasce più deboli della popolazione, della sostenibilità. E poi, indispensabile, l’attenzione per la legalità, con il contrasto a tutte le forme di malaffare. In bocca al lupo", le parole dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con Giancarlo Setti.

Lo stesso candidato sindaco ha inoltre inviato una lettera alla Prefettura di Reggio e al commissario straordinario del Comune di Correggio, segnalando alcuni problemi legati agli spazi in cui affiggere i manifesti elettorali. "Ha destato in me sconcerto apprendere che il totale dei tabelloni riservati alla propaganda elettorale è pari a sei e che delle tante frazioni che compongono il Comune, solo in tre (Canolo, Fosdondo e Prato) si potranno affiggere manifesti. Ben otto frazioni completamente scoperte. In questi anni la collocazione dei tabelloni è stata ridotta anche per indicazioni di carattere nazionale. Ma chiedo di garantire la possibilità di affiggere manifesti in tutte le frazioni. Perché sarà vero che ora molti si informano in rete, sul web, ma tanti non lo fanno, e vanno rispettati".

· LEGA. Oggi pomeriggio è attesa la visita di Gian Marco Centinaio, leghista, vice presidente del Senato, alle aziende agricole Mauro Menozzi e Rossi, a Correggio.

Antonio Lecci